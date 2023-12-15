Растительное масло: как выбирать, чтобы не плеваться

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

При выборе растительного масла важно следовать определенным правилам, чтобы избежать приобретения некачественного продукта, что может повлечь за собой не только финансовые потери, но и проблемы со здоровьем.

Фото: flickr. com by michael clarke stuff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты из Роскачества выделили в своем Телеграм-канале три ключевые составляющие, на которые стоит обратить внимание:

В первую очередь, растительное масло следует выбирать в темных бутылках . Такая упаковка предотвращает проникновение света и, следовательно, продукт сохраняет свои качества на протяжении более длительного периода.

. Такая упаковка предотвращает проникновение света и, следовательно, продукт сохраняет свои качества на протяжении более длительного периода. Важным аспектом является также условия хранения масла в магазине . Он должен находиться в прохладном месте, чтобы избежать воздействия высоких температур.

. Он должен находиться в прохладном месте, чтобы избежать воздействия высоких температур. Необходимо обращать внимание на дату розлива масла. Несмотря на длительный срок годности продукта, его качество постепенно ухудшается. Чем свежее масло, тем более высоко его качество.

Эти простые рекомендации помогут вам выбрать надежное и качественное растительное масло.