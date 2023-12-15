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Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие

1:34
Еда

Главные ошибки при заваривании чая, а также способы его употребления без вреда для здоровья были раскрыты диетологом Ириной Мансуровой. Врач выделила несколько важных аспектов, которые многие часто упускают из виду.

Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Одной из распространенных ошибок является повторное заваривание чая и его хранение в течение нескольких дней. Мансурова подчеркивает, что заварка должна быть всегда свежей, а остывший напиток лучше вылить, так как ценные вещества листьев выходят в воду только в течение первых 10 минут.

Важно отметить, что в стоящем чае начинают активно размножаться бактерии, что может привести к нежелательным последствиям. Для заваривания чая следует использовать мягкую воду, поддерживая правильную температуру. Например, белый чай требует настаивания в течение нескольких минут при температуре 80 градусов.

Диетолог настоятельно не рекомендует перезаваривать чай, так как это может привести к появлению нежелательных соединений. Она также предупреждает от употребления горячего чая, особенно обжигающего, чтобы избежать ожогов слизистых, которые могут стать причиной серьезных заболеваний, таких как рак гортани или пищевода.

Важно отметить, что диетолог также советует избегать употребления чая натощак, чтобы не увеличивать уровень желудочной кислоты, что может негативно сказаться на здоровье, сообщает «АиФ».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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