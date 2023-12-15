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Салат "Дракон": яркое блюдо для новогоднего стола из простых ингредиентов

3:57
Еда

Чтобы угодить символу 2024 года — могучему дракону сайт menunedeli.ru предложил приготовить особый салат "Дракон". В этом году зелёного деревянного дракона необходимо обеспечить на новогоднем столе изобилие зелени. Также должны быть обязательно орехи — это символ богатства и долголетия, а также яркие овощи и фрукты, символизирующие процветание и жизненную силу. Это отличная комбинация для данного салата.

Салат "Дракон": яркое блюдо для новогоднего стола из простых ингредиентов
Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты на 6 порций:

  • Говядина — 250 г.
  • Морковь — 120 г.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сыр полутвёрдый — 80 г.
  • Орехи грецкие — 60 г.
  • Оливки зелёные — 60 г.
  • Майонез — 50 г.
  • Укроп — 30 г.
  • Перец сладкий — 80 г.
  • Руккола — по вкусу.
  • Гранат — по вкусу.

Приготовление

1. Предварительно отварите и остудите говядину, морковь и яйца. Это можно сделать в удобное время, а затем хранить их в холодильнике до момента сборки салата.

2. Нарежьте отварное мясо говядины на небольшие одинаковые кубики.

3. Подготовьте большое сервировочное блюдо для салата и выложите нарезанную говядину в него. При выкладывании мясо нужно расположить в виде не острого сердечка, так как салат будет собираться слоями.

4. Переложите майонез в кондитерский мешок, срежьте у него кончик и сделайте сеточку из майонеза поверх нарезанной говядины.

5. Слейте жидкость с оливок, нарежьте их на небольшие кубики и выложите сверху мяса.

6. Очистите от кожуры заранее отваренную морковь, нарежьте её на небольшие кубики примерно такого же размера, как кубики из мяса.

7. Выложите морковь поверх оливок и покройте её майонезной сеточкой.

8. Измельчите ядра грецкого ореха с помощью ножа. Если необходимо, можно использовать пекан или ядра кедровых орехов вместо грецкого ореха.

9. Посыпьте салат измельчёнными грецкими орешками.

10. Натрите сыр на мелкой тёрке. Для данного рецепта лучше выбирать полутвёрдые сорта.

11. Посыпьте салат натёртым сыром и сделайте сверху сеточку из майонеза.

12. Очистите от скорлупы и натрите на мелкой тёрке заранее отваренные и остывшие яйца.

13. Выложите натёртые яйца поверх салата.

14. Сделайте сверху слоя из яиц майонезную сеточку.

15. Отрежьте у укропа жёсткий стебель и нарежьте мелко его нежную зелень.

16. Покройте салат нарезанной зеленью со всех сторон.

17. Подготовьте сладкий болгарский перец. Лучше всего использовать овощ двух цветов — красный и жёлтый, чтобы "Дракон" из салата был более ярким. Удалите семена и нарежьте перец на длинные тонкие полоски.

18. Украсьте салат нарезанным перцем.

19. Завершите декор с помощью зёрен граната, листиков рукколы и оливки. Таким образом, у салатного "Дракона" появятся и крылья, и "лицо".

20. Уберите блюдо в холодильник на сутки. Он должен настояться, чтобы стать идеальным. Кроме того, это предоставляет возможность заранее приготовить салат, не тратя на это весь праздничный день.

Ранее Pravda. Ru поделилась рецептом салата "Новогодние часы".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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