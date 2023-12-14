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Котлеты с этим ингредиентом будут сочными: добавляем лёд и обжариваем

0:57
Еда

Немногие хозяйки способны приготовить сочные котлеты. Зачастую они оказываются сухими, поскольку в процессе жарки влага испаряется. Некоторые хозяйки добавляют в фарш масло или кладут по чайной ложке продукта в каждую котлетку. Однако есть и другой вариант, который позволит приготовить сочные котлеты.

Котлеты с этим ингредиентом будут сочными: добавляем лёд и обжариваем
Фото: flickr. com by rusvaplauke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

После полной готовности фарша нужно внести в него стакан колотого льда, причём льдинки должны быть достаточно мелкими. Затем быстро перемешать лёд с мясной массой руками и незамедлительно лепить котлеты. Отправлять их на сковородку следует сразу же после придания формы, пишет hibiny.ru.

Благодаря таянию льда внутри котлет образуются небольшие полости, в которых и скапливается сок. После обжарки сок уже не будет вытекать.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом быстрого салата.

Сочные и Нежные КОТЛЕТЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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