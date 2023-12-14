Узнаваемый аромат: рецепт имбирных пряников

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирные пряники — это атрибут европейской и американской рождественской традиции. Их приятно есть, запивая горячим чаем или какао, и раскрашивать с родными и близкими. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты: сахар (90г), мёд (160г), имбирь (2ч.л), корица (2ч.л), сода (1ч.л), сливочное масло (130г), мука (450г), яйцо (1шт).

Приготовление

1. Возьмите кастрюлю большого объёма, примерно 5-6 литров. Всыпьте в неё сахар, имбирь, корицу и мёд. Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивайте смесь. Дождитесь полного растворения сахара, а затем добавьте соду и хорошо перемешайте все ингредиенты.

2. Вы будете замечать, что масса начнёт значительно увеличиваться, но не переставайте помешивать. Продолжайте готовить смесь до тех пор, пока она не приобретёт цвет молочного шоколада. Теперь снимите кастрюлю с огня и добавьте сливочное масло.

3. Дайте смеси немного остыть. Затем добавьте яйцо и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Начинайте постепенно добавлять муку в тесто. Продолжайте мешать, пока тесто не начнёт прилипать к рукам. Замесите тесто хорошо и отправьте его в холодильник на 20-30 минут, чтобы оно немного застыло.

4. После этого раскатайте тесто на толщину около 2-3 сантиметров и вырежьте из него пряники при помощи формочек. Положите пряники на противень и отправьте их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.

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