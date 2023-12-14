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Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге

1:09
Еда

Салат на новогодний стол "Пятиминутка" — настоящая находка. Легко и быстро готовится, он станет пользоваться спросом не только на празднике, но и в любое время года. А если у вас внезапные гости, он обязательно спасёт ситуацию неоднократно.

Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Этот салатик — непременный гость на столе Нового года, ведь он лёгкий, освежающий и восхитительно вкусный. Все ингредиенты просто идеально сочетаются между собой. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Ингредиенты:

  • Копчёная курица (200г).
  • Яйца (2шт).
  • Помидор (1шт).
  • Сыр (100г).
  • Майонез.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

1. Отварить яйца. Курицу, яйца, помидоры нарежьте кубиками.

2. Сыр натрите на крупной тёрке.

3. Добавьте майонез, соль и всё перемешайте.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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