Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат на новогодний стол "Пятиминутка" — настоящая находка. Легко и быстро готовится, он станет пользоваться спросом не только на празднике, но и в любое время года. А если у вас внезапные гости, он обязательно спасёт ситуацию неоднократно.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Этот салатик — непременный гость на столе Нового года, ведь он лёгкий, освежающий и восхитительно вкусный. Все ингредиенты просто идеально сочетаются между собой. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Ингредиенты:

Копчёная курица (200г).

Яйца (2шт).

Помидор (1шт).

Сыр (100г).

Майонез.

Соль — по вкусу.

Приготовление

1. Отварить яйца. Курицу, яйца, помидоры нарежьте кубиками.

2. Сыр натрите на крупной тёрке.

3. Добавьте майонез, соль и всё перемешайте.

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