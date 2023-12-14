Салат на новогодний стол "Пятиминутка" — настоящая находка. Легко и быстро готовится, он станет пользоваться спросом не только на празднике, но и в любое время года. А если у вас внезапные гости, он обязательно спасёт ситуацию неоднократно.
Этот салатик — непременный гость на столе Нового года, ведь он лёгкий, освежающий и восхитительно вкусный. Все ингредиенты просто идеально сочетаются между собой. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварить яйца. Курицу, яйца, помидоры нарежьте кубиками.
2. Сыр натрите на крупной тёрке.
3. Добавьте майонез, соль и всё перемешайте.
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