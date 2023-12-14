Подсолнечное масло можно избавить от горечи

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

У подсолнечного масла иногда возникает неприятная горечь, и если добавить такую заправку в салат, это может испортить весь блюдо. Однако, не стоит торопиться выливать продукт, его можно "реанимировать".

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Чаще всего неприятная горечь возникает при использовании нерафинированного масла. В таком случае полезно применить следующий способ: несколько бобов обычной фасоли измельчают в ступке, затем добавляют в бутылку с подсолнечным маслом. После этого бутылку помещают в темное прохладное место на неделю, регулярно встряхивая содержимое.

После недельного "лечения" масло следует процедить и использовать для приготовления салатов. Такой метод поможет избежать горечи и сохранить ваши блюда вкусными и ароматными.

Периодическое встряхивание масла с добавленными бобами фасоли может способствовать более равномерному воздействию и, таким образом, эффективному устранению горечи.