Когда хозяйки делают закупки на акциях, они часто приобретают продукты в больших количествах и пытаются сохранить их долгое время. Особенно важно это для тех товаров, которые могут быстро портиться.
Часто такие продукты отправляют в морозильник, надеясь, что это продлит их срок годности. Однако важно помнить о сроках хранения, чтобы избежать проблем с пищеварением и сохранить качество блюд. Особенно это касается грибов.
В свежем виде грибы лучше всего хранить в холодильнике, но не более недели. Если вы планируете их хранение, то морозильная камера станет отличным вариантом. Однако следует знать, что длительность хранения зависит от температуры морозильной камеры:
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