Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отучить щенков кусаться
Глава МИД Украины Кулеба признал, что скептиков в отношении судьбы Киева становится больше
Экономист Брагин про обещание Путина снизить цену на яйца: так работают рыночные законы
Новогодние пожелания немецкой овчарки заставят вас улыбнуться
Узнаваемый аромат: рецепт имбирных пряников
Эффективные способы избавиться от тли на участке
Депутат Госдумы Александр Толмачёв: "Прямая линия с Владимиром Путиным — это многочасовой и всеобъемлющий диалог"
Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге
Маринад, чтоб шашлык был по-турецки

Как долго хранить грибы в холодильнике

1:01
Еда

Когда хозяйки делают закупки на акциях, они часто приобретают продукты в больших количествах и пытаются сохранить их долгое время. Особенно важно это для тех товаров, которые могут быстро портиться.

Как долго хранить грибы в холодильнике
Фото: flickr. com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Часто такие продукты отправляют в морозильник, надеясь, что это продлит их срок годности. Однако важно помнить о сроках хранения, чтобы избежать проблем с пищеварением и сохранить качество блюд. Особенно это касается грибов.

В свежем виде грибы лучше всего хранить в холодильнике, но не более недели. Если вы планируете их хранение, то морозильная камера станет отличным вариантом. Однако следует знать, что длительность хранения зависит от температуры морозильной камеры:

  • При температуре -12-14°C — не более четырех месяцев;
  • При температуре -18°C — около восьми месяцев;
  • При холоде в -24°C срок увеличивается до года.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Последние материалы
Как отучить щенков кусаться
Глава МИД Украины Кулеба признал, что скептиков в отношении судьбы Киева становится больше
Экономист Брагин про обещание Путина снизить цену на яйца: так работают рыночные законы
Новогодние пожелания немецкой овчарки заставят вас улыбнуться
Узнаваемый аромат: рецепт имбирных пряников
Эффективные способы избавиться от тли на участке
Депутат Госдумы Александр Толмачёв: "Прямая линия с Владимиром Путиным — это многочасовой и всеобъемлющий диалог"
Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге
Маринад, чтоб шашлык был по-турецки
ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников