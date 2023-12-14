Как долго хранить грибы в холодильнике

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хозяйки делают закупки на акциях, они часто приобретают продукты в больших количествах и пытаются сохранить их долгое время. Особенно важно это для тех товаров, которые могут быстро портиться.

Фото: flickr. com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Часто такие продукты отправляют в морозильник, надеясь, что это продлит их срок годности. Однако важно помнить о сроках хранения, чтобы избежать проблем с пищеварением и сохранить качество блюд. Особенно это касается грибов.

В свежем виде грибы лучше всего хранить в холодильнике, но не более недели. Если вы планируете их хранение, то морозильная камера станет отличным вариантом. Однако следует знать, что длительность хранения зависит от температуры морозильной камеры: