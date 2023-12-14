Какой рис для каких блюд использовать

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

В магазинах представлено огромное разнообразие видов риса, и выбор подходящего может быть вызовом для хозяек. Чтобы легче определиться, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида.

Фото: commons.wikimedia. org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Рис различают по форме и предназначению. Длиннозерный рис идеально подходит для приготовления плова, среднезерный с высоким содержанием крахмала хорошо подходит для блюд типа ризотто и паэльи, а круглый рис, впитывая много жидкости, обычно используется для каш.

Еще одним параметром является цвет риса. Белый рис, самый распространенный и шлифованный, полностью избавлен от шелухи. Коричневый и бурый рис частично сохраняют оболочку зерна, и из них получается отличный плов и гарнир для тех, кто придерживается правильного питания.