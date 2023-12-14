Зачем добавляют соду в суп

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие домохозяйки стремятся создать не только вкусный и ароматный суп, но и придать ему привлекательный внешний вид. Один из методов для достижения этой цели — добавление свежей ароматной зелени. Однако, когда зелень варится вместе с бульоном, она теряет свой яркий цвет всего за несколько минут.

Фото: commons.wikimedia. org by Rainer Z ... is licensed under GNU Free Documentation License

Попытки добавить зелень уже после приготовления супа могут повлиять на оттенок вкуса блюда.

Чтобы избежать этого выбора, на помощь приходит неожиданный совет — использование соды. Добавление соды позволяет сохранить как вкус блюда, так и его привлекательный внешний вид.

При следующем приготовлении супа, порубите зелень и добавьте ее в кастрюлю за минуту до готовности, сопровождая это щепоткой соли. Такой прием поможет вам наслаждаться не только восхитительным вкусом, но и аппетитным внешним видом вашего супа.