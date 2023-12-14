Многие домохозяйки стремятся создать не только вкусный и ароматный суп, но и придать ему привлекательный внешний вид. Один из методов для достижения этой цели — добавление свежей ароматной зелени. Однако, когда зелень варится вместе с бульоном, она теряет свой яркий цвет всего за несколько минут.
Попытки добавить зелень уже после приготовления супа могут повлиять на оттенок вкуса блюда.
Чтобы избежать этого выбора, на помощь приходит неожиданный совет — использование соды. Добавление соды позволяет сохранить как вкус блюда, так и его привлекательный внешний вид.
При следующем приготовлении супа, порубите зелень и добавьте ее в кастрюлю за минуту до готовности, сопровождая это щепоткой соли. Такой прием поможет вам наслаждаться не только восхитительным вкусом, но и аппетитным внешним видом вашего супа.
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