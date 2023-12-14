Бюджетное блюдо избавит от старения и морщин

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Борьба со старением может быть эффективной, и врач-диетолог Сергей Лубинец выделил холодец как одно из наиболее полезных средств в этом направлении.

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Это блюдо, по словам врача, богато коллагеном, который играет ключевую роль в поддержании упругости кожи. Лубинец советует употреблять не более двух порций холодца в неделю, при этом каждая порция не должна превышать 200 граммов.

Однако врач предупреждает, что употребление холодца в избытке может привести к повышению уровня холестерина и набору лишних килограммов. Он подчеркивает, что холодец особенно полезен для людей старше 45 лет, так как с возрастом организм снижает способность синтезировать коллаген, что приводит к признакам старения, таким как потеря упругости кожи и замедление регенерации.

Чтобы усилить положительный эффект, Лубинец рекомендует добавлять в холодец приправы, такие как хрен, горчица и перец, которые могут улучшить вкус и повысить пользу от блюда.