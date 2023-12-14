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Вареные яйца: патогенные организмы развиваются скоро

0:59
Еда

Слишком длительное хранение вареных яиц в холодильнике может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, подчеркивает шеф-повар Георгий Матвеев.

Вареные яйца: патогенные организмы развиваются скоро
Фото: commons.wikimedia. org by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперт отмечает, что в этом отношении наиболее опасными являются вареные яйца, так как их срок годности в приготовленном виде существенно меньше, чем у сырых. Рекомендуется избавляться от вареных яиц уже через трое суток, согласно санитарным нормам.

Георгий Матвеев подчеркивает, что после 72 часов хранения в вареных яйцах начинают развиваться патогенные микроорганизмы, что представляет опасность для организма. В качестве альтернативы выбрасыванию продукта, шеф-повар предлагает использовать вареные яйца для приготовления пирога. Это не только позволит эффективно использовать продукт, но и избежать вреда для здоровья, подчеркивает эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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