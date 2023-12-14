Еда станет токсичной, если в ней оставлять ложки и вилки надолго

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Столовые приборы, оставленные в еде, не только несут в себе приметы, но и могут негативно сказаться на качестве продуктов, делая их даже токсичными. Этот эффект обусловлен химическими реакциями, происходящими при контакте металла с продуктами в кислой или соленой среде.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Прежде всего, это важно для первых блюд, где длительный контакт столовых приборов супом может привести к быстрому порче и сокращению срока хранения с нескольких дней до всего лишь одних суток.

Например, если половник оставлен в супе, это может значительно уменьшить срок его пригодности. Даже если продукт не испортится, возможно появление характерного металлического вкуса, который ухудшит восприятие блюда. В свете этого, следует избегать длительного контакта столовых приборов с едой, чтобы сохранить ее качество, подчеркивает портал "БелНовости".