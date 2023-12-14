Мало кто знает: бананы не почернеют, если их хранить правильно

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы бананы сохраняли свою свежесть и не портились слишком быстро, важно придерживаться двух основных правил, которые гарантируют, что эти фрукты останутся в идеальном состоянии в течение нескольких дней, избегая преждевременного засыхания.

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Первое правило заключается в том, чтобы не лишать бананы доступа к воздуху. Это означает, что не следует хранить их в пакетах или в тесных отделах холодильника. Фактически, их вовсе не стоит помещать в холодильник, поскольку оптимальная температура для сохранения свежести бананов составляет 13-15 градусов тепла.

Помещение в холодильник или плотное укутывание пленкой может привести к ускоренному созреванию и, вероятно, к испорченным плодам. Идеальным местом для хранения бананов в теплое время года может служить лоджия или балкон, при условии, что это место находится в тени, сообщает "Кулинариссимо!".