Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники из картофеля — это знакомое многим блюдо. Их часто готовят в виде оладий. Это блюдо пользуется популярностью в Белоруссии, Польше и других странах СНГ. Драники из картофеля появились в XIX веке, хотя некоторые люди считают их древним блюдом.

Фото: Скриншот из Youtube-канала "Кулинарный Микс с Кристиной Оловянниковой"

Сайт souspark. ru опубликовал другой вариант драников — луковых. Это вкусное полезное блюдо порадует домочадцев и станет отличным дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

3 шт. репчатого лука.

Щепотка соли.

2 яйца.

Столовая ложка сметаны.

6 столовых ложек манной крупы.

350 мл томатного сока.

2 зубчика чеснока.

Приготовление

1. Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками и слегка отожмите руками, добавьте соль. Разбейте яйца в отдельную миску, взбейте и добавьте к луку.

2. Добавьте к луку сметану и манную крупу, тщательно перемешайте. Дайте манной крупе набухнуть. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите лепешки из луковой смеси на поверхность.

3. Обжарьте луковые драники до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Затем выложите все драники в сковороду и залейте их томатным соком. Под крышкой готовьте драники 5 минут.

5. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавьте их к драникам в соус.

Опционально можно посыпать драники нашинкованной петрушкой и укропом. Готовые луковые драники готовы подарить вам незабываемый вкус и наслаждение.

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