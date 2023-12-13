Драники из картофеля — это знакомое многим блюдо. Их часто готовят в виде оладий. Это блюдо пользуется популярностью в Белоруссии, Польше и других странах СНГ. Драники из картофеля появились в XIX веке, хотя некоторые люди считают их древним блюдом.
Сайт souspark. ru опубликовал другой вариант драников — луковых. Это вкусное полезное блюдо порадует домочадцев и станет отличным дополнением к основному блюду.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками и слегка отожмите руками, добавьте соль. Разбейте яйца в отдельную миску, взбейте и добавьте к луку.
2. Добавьте к луку сметану и манную крупу, тщательно перемешайте. Дайте манной крупе набухнуть. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите лепешки из луковой смеси на поверхность.
3. Обжарьте луковые драники до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Затем выложите все драники в сковороду и залейте их томатным соком. Под крышкой готовьте драники 5 минут.
5. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавьте их к драникам в соус.
Опционально можно посыпать драники нашинкованной петрушкой и укропом. Готовые луковые драники готовы подарить вам незабываемый вкус и наслаждение.
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