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Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х

1:52
Еда

Драники из картофеля — это знакомое многим блюдо. Их часто готовят в виде оладий. Это блюдо пользуется популярностью в Белоруссии, Польше и других странах СНГ. Драники из картофеля появились в XIX веке, хотя некоторые люди считают их древним блюдом.

Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х
Фото: Скриншот из Youtube-канала "Кулинарный Микс с Кристиной Оловянниковой"

Сайт souspark. ru опубликовал другой вариант драников — луковых. Это вкусное полезное блюдо порадует домочадцев и станет отличным дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

  • 3 шт. репчатого лука.
  • Щепотка соли.
  • 2 яйца.
  • Столовая ложка сметаны.
  • 6 столовых ложек манной крупы.
  • 350 мл томатного сока.
  • 2 зубчика чеснока.

Приготовление

1. Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками и слегка отожмите руками, добавьте соль. Разбейте яйца в отдельную миску, взбейте и добавьте к луку.

2. Добавьте к луку сметану и манную крупу, тщательно перемешайте. Дайте манной крупе набухнуть. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите лепешки из луковой смеси на поверхность.

3. Обжарьте луковые драники до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Затем выложите все драники в сковороду и залейте их томатным соком. Под крышкой готовьте драники 5 минут.

5. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавьте их к драникам в соус.

Опционально можно посыпать драники нашинкованной петрушкой и укропом. Готовые луковые драники готовы подарить вам незабываемый вкус и наслаждение.

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ЛУКОВЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. На вкус как с мясом! Мега бюджетно, простейший рецепт.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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