Пирог без муки по рецепту Константина Ивлева

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто предпочитает быстрые и простые рецепты, шеф-повар Константин Ивлев предлагает легкий способ приготовления пирога из лаваша с сыром и колбасой.

Фото: unsplash.com by David B Townsend

Ингредиенты:

лаваш – 300 гр.;

творог – 400 гр.;

куриное яйцо – 4 шт.;

сыр тертый – 200 гр.;

сливки – 250 мл.;

оливки – 80 гр.;

салями – 100 гр.;

оливковое масло – 1-2 столовые ложки;

соль и перец – по вкусу.

В большой миске аккуратно перемешайте творог с вилкой, добавьте яйца, сыр и нарезанные оливки, обеспечивая равномерное соединение ингредиентов.

Лаваш разрежьте на широкие полосы, сложите их друг на друга и порежьте соломкой. Смешайте получившуюся "лапшу" с творожной массой. Затем добавьте измельченную салями, соль, перец и залейте композицию сливками. Тщательно перемешайте.

Аккуратно выложите смесь в предварительно разогретую до 170 градусов духовку в форму для запекания. Утрамбуйте массу так, чтобы поверхность была ровной и гладкой. По желанию можно полить блюдо оливковым маслом. Готовьте пирог в течение указанного времени, следуя рецепту, предоставленному на портале "Белновости".