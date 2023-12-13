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Пирог без муки по рецепту Константина Ивлева

1:25
Еда

Для тех, кто предпочитает быстрые и простые рецепты, шеф-повар Константин Ивлев предлагает легкий способ приготовления пирога из лаваша с сыром и колбасой.

Пирог без муки по рецепту Константина Ивлева
Фото: unsplash.com by David B Townsend

Ингредиенты:

  • лаваш – 300 гр.;
  • творог – 400 гр.;
  • куриное яйцо – 4 шт.;
  • сыр тертый – 200 гр.;
  • сливки – 250 мл.;
  • оливки – 80 гр.;
  • салями – 100 гр.;
  • оливковое масло – 1-2 столовые ложки;
  • соль и перец – по вкусу. 

В большой миске аккуратно перемешайте творог с вилкой, добавьте яйца, сыр и нарезанные оливки, обеспечивая равномерное соединение ингредиентов.

Лаваш разрежьте на широкие полосы, сложите их друг на друга и порежьте соломкой. Смешайте получившуюся "лапшу" с творожной массой. Затем добавьте измельченную салями, соль, перец и залейте композицию сливками. Тщательно перемешайте.

Аккуратно выложите смесь в предварительно разогретую до 170 градусов духовку в форму для запекания. Утрамбуйте массу так, чтобы поверхность была ровной и гладкой. По желанию можно полить блюдо оливковым маслом. Готовьте пирог в течение указанного времени, следуя рецепту, предоставленному на портале "Белновости".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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