Для тех, кто предпочитает быстрые и простые рецепты, шеф-повар Константин Ивлев предлагает легкий способ приготовления пирога из лаваша с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
В большой миске аккуратно перемешайте творог с вилкой, добавьте яйца, сыр и нарезанные оливки, обеспечивая равномерное соединение ингредиентов.
Лаваш разрежьте на широкие полосы, сложите их друг на друга и порежьте соломкой. Смешайте получившуюся "лапшу" с творожной массой. Затем добавьте измельченную салями, соль, перец и залейте композицию сливками. Тщательно перемешайте.
Аккуратно выложите смесь в предварительно разогретую до 170 градусов духовку в форму для запекания. Утрамбуйте массу так, чтобы поверхность была ровной и гладкой. По желанию можно полить блюдо оливковым маслом. Готовьте пирог в течение указанного времени, следуя рецепту, предоставленному на портале "Белновости".
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.