В онлайне поделились доступным и впечатляющим рецептом праздничной закуски, которой легко порадовать гостей и домашних. Тапенада — своего рода "черная икра для бедных", которую можно приготовить всего за 5 минут.
Фото: flickr. com by johnny.andrew.sherwood is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ингредиенты:
Маслины черные без косточек — 2 банки;
Лимонный сок — 1 ст.л.;
Чеснок — 2 зубчика;
Горчица — 1 ч.л.;
Оливковое (или растительное) масло — 50 мл;
Соль и перец по вкусу;
Для подачи — белый хлеб и салатные листья.
Этапы приготовления:
Маслины отцеживаем на сите и избавляемся от излишней жидкости, затем помещаем их в блендер. Туда же добавляем чеснок, горчицу, вливаем лимонный сок (можно просто выжать половинку лимона) и подсаливаем по вкусу.
Чтобы подчеркнуть рыбный аромат, можно внести каплю пряного посола или добавить немного азиатского рыбного соуса, если он есть под рукой.
Всю содержимое в блендере нужно измельчить до получения однородной массы.
Постепенно, не останавливая блендер, вливаем оливковое масло.
Со временем наша "икра" приобретет кремовую текстуру. Когда консистенция станет идеальной для вас, выключите блендер и переложите массу в стильную миску.
"Черная икра" готова, ее можно подавать с золотистыми тостами и даже использовать в качестве маринада для птицы, согласно материалам Дзен-канала TECHNOTION.
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