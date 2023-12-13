Готовим тапенаду

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

В онлайне поделились доступным и впечатляющим рецептом праздничной закуски, которой легко порадовать гостей и домашних. Тапенада — своего рода "черная икра для бедных", которую можно приготовить всего за 5 минут.

Фото: flickr. com by johnny.andrew.sherwood is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

Маслины черные без косточек — 2 банки;

Лимонный сок — 1 ст.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Горчица — 1 ч.л.;

Оливковое (или растительное) масло — 50 мл;

Соль и перец по вкусу;

Для подачи — белый хлеб и салатные листья.

Этапы приготовления:

Маслины отцеживаем на сите и избавляемся от излишней жидкости, затем помещаем их в блендер. Туда же добавляем чеснок, горчицу, вливаем лимонный сок (можно просто выжать половинку лимона) и подсаливаем по вкусу. Чтобы подчеркнуть рыбный аромат, можно внести каплю пряного посола или добавить немного азиатского рыбного соуса, если он есть под рукой. Всю содержимое в блендере нужно измельчить до получения однородной массы. Постепенно, не останавливая блендер, вливаем оливковое масло. Со временем наша "икра" приобретет кремовую текстуру. Когда консистенция станет идеальной для вас, выключите блендер и переложите массу в стильную миску.

"Черная икра" готова, ее можно подавать с золотистыми тостами и даже использовать в качестве маринада для птицы, согласно материалам Дзен-канала TECHNOTION.