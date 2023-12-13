Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центробанк запретит сделки с акциями и валютой ради достижения финансовой стабильности
Политолог Бышок о повторном открытии КПП Финляндией на границе с РФ: это хороший сигнал
NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
"Человеку стало плохо". В Сургуте пассажиры "ЮТэйр" три часа ждали посадки
Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка
Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х
Примеры использования пищевой соды на дачном участке
Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года по версии IMDb
Боец "Шмель" рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ

Готовим тапенаду

1:31
Еда

В онлайне поделились доступным и впечатляющим рецептом праздничной закуски, которой легко порадовать гостей и домашних. Тапенада — своего рода "черная икра для бедных", которую можно приготовить всего за 5 минут.

Готовим тапенаду
Фото: flickr. com by johnny.andrew.sherwood is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты: 

  • Маслины черные без косточек — 2 банки;
  • Лимонный сок — 1 ст.л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Горчица — 1 ч.л.;
  • Оливковое (или растительное) масло — 50 мл;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Для подачи — белый хлеб и салатные листья.

Этапы приготовления:

  1. Маслины отцеживаем на сите и избавляемся от излишней жидкости, затем помещаем их в блендер. Туда же добавляем чеснок, горчицу, вливаем лимонный сок (можно просто выжать половинку лимона) и подсаливаем по вкусу.
  2. Чтобы подчеркнуть рыбный аромат, можно внести каплю пряного посола или добавить немного азиатского рыбного соуса, если он есть под рукой.
  3. Всю содержимое в блендере нужно измельчить до получения однородной массы.
  4. Постепенно, не останавливая блендер, вливаем оливковое масло.
  5. Со временем наша "икра" приобретет кремовую текстуру. Когда консистенция станет идеальной для вас, выключите блендер и переложите массу в стильную миску.

"Черная икра" готова, ее можно подавать с золотистыми тостами и даже использовать в качестве маринада для птицы, согласно материалам Дзен-канала TECHNOTION.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала"
Юлия Пересильд возмутилась на премии "Звезда Театрала": два оскорбления, одно за одним
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
"Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае рассказали, как Россия преподала США урок в Южно-Китайском море
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Последние материалы
Готовим тапенаду
Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка
Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х
Примеры использования пищевой соды на дачном участке
Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года по версии IMDb
Боец "Шмель" рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ
В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
Терапевт Патель, что из-за похмелья может случиться депрессия
Болгарские депутаты назвали друг друга фашистами из-за помощи Украине
Американская телеведущая назвала Байдена президентом Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников