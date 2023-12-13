Как сделать бекон хрустящим

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкиваются с трудностью приготовления идеально хрустящего бекона дома, часто получая его слишком мягким или даже сгоревшим.

Фото: flickr. com by Kim Ahlström from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако в Сети появился простой лайфхак, который обещает превратить ваши беконы в настоящее кулинарное удовольствие, сравнимое с тем, что подают в кафе.

Чтобы достичь «идеальной хрусткости» бекона, следуйте этому совету: посыпьте свежеприготовленные ломтики бекона обычной мукой.

Вот как это сделать:

Застелите противень силиконовым ковриком или жиронепроницаемой бумагой.

Равномерно выложите ломтики бекона на противне, располагая их бок о бок.

Возьмите щепотку муки и щедро посыпьте ей бекон.

Теперь противень готов к отправке в духовку. Печьте бекон до желаемой степени готовности, и вы насладитесь хрустящим и ароматным беконом, как из кафе.

Попробуйте этот простой хитрый способ и наслаждайтесь идеальным беконом прямо у себя дома.