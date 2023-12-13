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Как сделать бекон хрустящим

1:02
Еда

Многие сталкиваются с трудностью приготовления идеально хрустящего бекона дома, часто получая его слишком мягким или даже сгоревшим.

Как сделать бекон хрустящим
Фото: flickr. com by Kim Ahlström from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако в Сети появился простой лайфхак, который обещает превратить ваши беконы в настоящее кулинарное удовольствие, сравнимое с тем, что подают в кафе.

Чтобы достичь «идеальной хрусткости» бекона, следуйте этому совету: посыпьте свежеприготовленные ломтики бекона обычной мукой.

Вот как это сделать:

  • Застелите противень силиконовым ковриком или жиронепроницаемой бумагой.
  • Равномерно выложите ломтики бекона на противне, располагая их бок о бок.
  • Возьмите щепотку муки и щедро посыпьте ей бекон.
  • Теперь противень готов к отправке в духовку. Печьте бекон до желаемой степени готовности, и вы насладитесь хрустящим и ароматным беконом, как из кафе.

Попробуйте этот простой хитрый способ и наслаждайтесь идеальным беконом прямо у себя дома.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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