Многие сталкиваются с трудностью приготовления идеально хрустящего бекона дома, часто получая его слишком мягким или даже сгоревшим.
Однако в Сети появился простой лайфхак, который обещает превратить ваши беконы в настоящее кулинарное удовольствие, сравнимое с тем, что подают в кафе.
Чтобы достичь «идеальной хрусткости» бекона, следуйте этому совету: посыпьте свежеприготовленные ломтики бекона обычной мукой.
Вот как это сделать:
Попробуйте этот простой хитрый способ и наслаждайтесь идеальным беконом прямо у себя дома.
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