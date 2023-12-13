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10 минут в микроволновке, и лазанья готова

1:30
Еда

Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью кухни, но, к сожалению, её потенциал не всегда используется в полной мере. Вспомните былые времена и разнообразьте свой кулинарный опыт, приготовив в микроволновой печи быстрый и вкусный ужин.

10 минут в микроволновке, и лазанья готова
Фото: flickr. com by bloggyboulga is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот рецепт лазаньи со шпинатом и сыром рикоттой заставит вас пересмотреть взгляд на возможности микроволновки. За 10 минут вы сможете наслаждаться великолепным блюдом.

Ингредиенты:

  • Листы лазаньи
  • Шпинат
  • Рикотта
  • Моцарелла
  • Сладкий перец
  • Гранулированный чеснок
  • Соль
  • Томатный соус

Приготовление:

  1. Залейте листы лазаньи кипятком, оставьте на 2-3 минуты, затем слейте воду и положите листы на плоскую тарелку.
  2. Нарежьте листья шпината и разогрейте их в микроволновой печи в течение минуты.
  3. Подготовьте смесь из шпината, рикотты, нарезанного сладкого перца, гранулированного чеснока и соли.
  4. На дно формы добавьте томатный соус, затем слой лазаньи, часть смеси из шпината, две ложки моцареллы. Повторяйте слои, заканчивая листом лазаньи. Посыпьте тертым сыром.
  5. Поставьте лазанью в микроволновку на полторы минуты. При необходимости продолжайте нагревать с перерывами в 15 секунд до полного расплавления сыра.

Подайте лазанью, украсив листьями базилика. Наслаждайтесь вкусом!

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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