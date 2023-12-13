10 минут в микроволновке, и лазанья готова

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью кухни, но, к сожалению, её потенциал не всегда используется в полной мере. Вспомните былые времена и разнообразьте свой кулинарный опыт, приготовив в микроволновой печи быстрый и вкусный ужин.

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Этот рецепт лазаньи со шпинатом и сыром рикоттой заставит вас пересмотреть взгляд на возможности микроволновки. За 10 минут вы сможете наслаждаться великолепным блюдом.

Ингредиенты:

Листы лазаньи

Шпинат

Рикотта

Моцарелла

Сладкий перец

Гранулированный чеснок

Соль

Томатный соус

Приготовление:

Залейте листы лазаньи кипятком, оставьте на 2-3 минуты, затем слейте воду и положите листы на плоскую тарелку. Нарежьте листья шпината и разогрейте их в микроволновой печи в течение минуты. Подготовьте смесь из шпината, рикотты, нарезанного сладкого перца, гранулированного чеснока и соли. На дно формы добавьте томатный соус, затем слой лазаньи, часть смеси из шпината, две ложки моцареллы. Повторяйте слои, заканчивая листом лазаньи. Посыпьте тертым сыром. Поставьте лазанью в микроволновку на полторы минуты. При необходимости продолжайте нагревать с перерывами в 15 секунд до полного расплавления сыра.

Подайте лазанью, украсив листьями базилика. Наслаждайтесь вкусом!