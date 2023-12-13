Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью кухни, но, к сожалению, её потенциал не всегда используется в полной мере. Вспомните былые времена и разнообразьте свой кулинарный опыт, приготовив в микроволновой печи быстрый и вкусный ужин.
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Этот рецепт лазаньи со шпинатом и сыром рикоттой заставит вас пересмотреть взгляд на возможности микроволновки. За 10 минут вы сможете наслаждаться великолепным блюдом.
Ингредиенты:
Листы лазаньи
Шпинат
Рикотта
Моцарелла
Сладкий перец
Гранулированный чеснок
Соль
Томатный соус
Приготовление:
Залейте листы лазаньи кипятком, оставьте на 2-3 минуты, затем слейте воду и положите листы на плоскую тарелку.
Нарежьте листья шпината и разогрейте их в микроволновой печи в течение минуты.
Подготовьте смесь из шпината, рикотты, нарезанного сладкого перца, гранулированного чеснока и соли.
На дно формы добавьте томатный соус, затем слой лазаньи, часть смеси из шпината, две ложки моцареллы. Повторяйте слои, заканчивая листом лазаньи. Посыпьте тертым сыром.
Поставьте лазанью в микроволновку на полторы минуты. При необходимости продолжайте нагревать с перерывами в 15 секунд до полного расплавления сыра.
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