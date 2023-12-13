Два ингредиента сделают пельмени вкусными

0:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки поделились секретами создания невероятно вкусных домашних пельменей, о которых раньше знали только избранные.

Фото: commons.wikimedia. org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для того чтобы ваши пельмени вызывали восторг у гостей, ключевым шагом является добавление в тесто теплого молока. Этот прием придает тесту насыщенность и эластичность.

Второй уловкой заключается в использовании сливочного масла. Попробуйте добавить его в тесто, и ваше блюдо станет невероятно сочным, как рекомендует портал teleprogramma.pro.