Опытные хозяйки поделились секретами создания невероятно вкусных домашних пельменей, о которых раньше знали только избранные.
Для того чтобы ваши пельмени вызывали восторг у гостей, ключевым шагом является добавление в тесто теплого молока. Этот прием придает тесту насыщенность и эластичность.
Второй уловкой заключается в использовании сливочного масла. Попробуйте добавить его в тесто, и ваше блюдо станет невероятно сочным, как рекомендует портал teleprogramma.pro.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.