Картофельные котлеты из пюре

Не торопитесь выбрасывать оставшееся картофельное пюре — давайте вместо этого создадим вкусные картофельные котлеты.

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Просто смешайте пюре с яйцом, мукой, солью и перцем. Затем формируйте котлеты и обжаривайте их на среднем огне до получения золотисто-бурого оттенка.

Другой вариант использования остатков картофеля — это приготовление вкусного супа. Просто добавьте в кастрюлю картофельное пюре, бульон и немного молока или сливок, доведите до кипения на среднем огне.

Для более изысканного блюда можно приготовить запеченное картофельное пюре с хрустящим луком. Переложите картофельное пюре в форму, смажьте маслом и запекайте до появления нежной корочки, как рекомендует портал Thepioneerwoman.