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Картофельные котлеты из пюре

Еда

Не торопитесь выбрасывать оставшееся картофельное пюре — давайте вместо этого создадим вкусные картофельные котлеты.

Картофельные котлеты из пюре
Фото: flickr. com by rusvaplauke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Просто смешайте пюре с яйцом, мукой, солью и перцем. Затем формируйте котлеты и обжаривайте их на среднем огне до получения золотисто-бурого оттенка.

Другой вариант использования остатков картофеля — это приготовление вкусного супа. Просто добавьте в кастрюлю картофельное пюре, бульон и немного молока или сливок, доведите до кипения на среднем огне.

Для более изысканного блюда можно приготовить запеченное картофельное пюре с хрустящим луком. Переложите картофельное пюре в форму, смажьте маслом и запекайте до появления нежной корочки, как рекомендует портал Thepioneerwoman.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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