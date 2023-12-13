Стакан кефира с семенами льна хорошо очистят организм

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Для поддержания здоровья и избавления от лишнего веса рекомендуется приготовить напиток из кефира и семян льна.

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Известно, что кефир благотворно влияет на пищеварительную систему и укрепляет иммунитет.

Для усиления эффекта добавьте в напиток семена льна, богатые полиненасыщенными кислотами, антиоксидантами и витаминами.

Приготовление чудо-напитка просто: перемешайте мелко измельченные семена льна с кефиром и хорошо перемешайте. Рекомендуется употреблять это средство курсами — ежедневно один раз в течение 3-4 недель в течение года.

Оптимальное время для употребления — сразу после пробуждения перед завтраком, сообщает портал Gorod Chе.