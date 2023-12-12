Можно попробовать приготовить для новогоднего стола что-то новое и оригинальное, если классические салаты, такие как "Оливье" и "Сельдь под шубой", уже наскучили. Сайт marieclaire. ru предложил интересный рецепт салата.
Ингредиенты (на 6 порций) для салата:
Для заправки понадобятся четверть стакана оливкового масла, одна столовая ложка лимонного сока, один раздавленный зубчик чеснока, 1 чайная ложка мёда, 1 чайная ложка дижонской горчицы, соль и перец по вкусу.
Приготовление
1. Тщательно смешайте все ингредиенты для заправки.
2. Положите грибы в глубокую миску и добавьте две трети заправки. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
3. Разогрейте духовку до 220°С.
4. Нарежьте питу на кубики примерно по 1 см и выложите на противень. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 10-15 минут. Затем выньте из духовки и немного остудите.
5. Нарежьте авокадо на кубики и добавьте к грибам. В ту же миску положите помидоры, огурцы, базилик и теплые кусочки питы. Полейте оставшейся заправкой, перемешайте и подавайте.
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