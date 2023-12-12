Об "Оливье" забудут: тёплый салат с грибами, помидорами и авокадо — оригинальное блюдо на Новый год

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно попробовать приготовить для новогоднего стола что-то новое и оригинальное, если классические салаты, такие как "Оливье" и "Сельдь под шубой", уже наскучили. Сайт marieclaire. ru предложил интересный рецепт салата.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Ингредиенты (на 6 порций) для салата:

300 г шампиньонов нарезанных.

2 спелых больших авокадо, у которых косточки удалены и нарезаны крупными дольками.

500 г помидоров черри, нарезанных пополам.

1 пита.

2 огурца, нарезанных маленькими ломтиками.

1 чашка нарезанных листьев свежего базилика.

Для заправки понадобятся четверть стакана оливкового масла, одна столовая ложка лимонного сока, один раздавленный зубчик чеснока, 1 чайная ложка мёда, 1 чайная ложка дижонской горчицы, соль и перец по вкусу.

Приготовление

1. Тщательно смешайте все ингредиенты для заправки.

2. Положите грибы в глубокую миску и добавьте две трети заправки. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

3. Разогрейте духовку до 220°С.

4. Нарежьте питу на кубики примерно по 1 см и выложите на противень. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 10-15 минут. Затем выньте из духовки и немного остудите.

5. Нарежьте авокадо на кубики и добавьте к грибам. В ту же миску положите помидоры, огурцы, базилик и теплые кусочки питы. Полейте оставшейся заправкой, перемешайте и подавайте.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом салата с кальмарами для новогоднего стола.