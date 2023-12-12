Часто чесночную шелуху просто выбрасывают после приготовления, недооценивая ее потенциал. Однако из этого чесночного "отхода" можно приготовить ароматную приправу, которая придаст блюдам настоящее волшебство на кухне.
Чтобы создать эту приправу, соберите достаточное количество чесночной шелухи, затем промойте ее под проточной водой. Распределите шелуху равномерно на чистом полотенце и осушите от избыточной влаги. После этого высушите шелуху в духовке при минимальной температуре до получения золотистого оттенка.
Теперь можно измельчить подготовленную шелуху с использованием блендера или ступки с пестиком. Готовую приправу следует добавлять в блюда, чтобы придать им пикантный аромат, советует информационный портал "Новый очаг".
Не упускайте возможность использовать чесночную шелуху, превращая ее в волшебный ингредиент для приготовления ваших любимых блюд.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.