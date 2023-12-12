Иногда мы покупаем бананы, съедаем несколько из них, а остальные оказываются забытыми, прячущимися в отделении для фруктов. Обидно видеть потемневшие бананы и думать об их выбрасывании.
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Однако не спешите: из таких зрелых бананов можно приготовить вкусные банановые панкейки — отличный вариант для быстрого и вкусного завтрака.
Вот оригинальный рецепт, предложенный редакторами Marie Claire:
Ингредиенты:
1 шт. банан;
2 шт. куриных яиц;
2 ст. л. миндальной муки;
1 ст. л. топленого масла;
1/4 ч. л. молотого имбиря;
1/2 ч. л. молотой корицы;
Щепотка морской соли.
Приготовление:
В большой миске положите нарезанный банан, яйца, миндальную муку, корицу, имбирь и соль. С помощью погружного блендера все тщательно взбейте до получения однородной массы.
В сковороду добавьте топленое масло и растопите его. Жарьте панкейки, пока они не подрумянеются, сначала с одной стороны, затем с другой. Получившиеся панкейки будут пористыми, мягкими и очень вкусными.
Банановые панкейки можно подавать, дополнив стаканом молока или любыми фруктовыми соусами.
Такой завтрак станет отличным способом использовать зрелые бананы и порадовать себя и своих близких.
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