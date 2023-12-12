Блюдо из переспелого банана

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда мы покупаем бананы, съедаем несколько из них, а остальные оказываются забытыми, прячущимися в отделении для фруктов. Обидно видеть потемневшие бананы и думать об их выбрасывании.

Фото: commons.wikimedia. org by Iid Muiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако не спешите: из таких зрелых бананов можно приготовить вкусные банановые панкейки — отличный вариант для быстрого и вкусного завтрака.

Вот оригинальный рецепт, предложенный редакторами Marie Claire:

Ингредиенты:

1 шт. банан;

2 шт. куриных яиц;

2 ст. л. миндальной муки;

1 ст. л. топленого масла;

1/4 ч. л. молотого имбиря;

1/2 ч. л. молотой корицы;

Щепотка морской соли.

Приготовление:

В большой миске положите нарезанный банан, яйца, миндальную муку, корицу, имбирь и соль. С помощью погружного блендера все тщательно взбейте до получения однородной массы. В сковороду добавьте топленое масло и растопите его. Жарьте панкейки, пока они не подрумянеются, сначала с одной стороны, затем с другой. Получившиеся панкейки будут пористыми, мягкими и очень вкусными. Банановые панкейки можно подавать, дополнив стаканом молока или любыми фруктовыми соусами.

Такой завтрак станет отличным способом использовать зрелые бананы и порадовать себя и своих близких.