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Блюдо из переспелого банана

1:29
Еда

Иногда мы покупаем бананы, съедаем несколько из них, а остальные оказываются забытыми, прячущимися в отделении для фруктов. Обидно видеть потемневшие бананы и думать об их выбрасывании.

Блюдо из переспелого банана
Фото: commons.wikimedia. org by Iid Muiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако не спешите: из таких зрелых бананов можно приготовить вкусные банановые панкейки — отличный вариант для быстрого и вкусного завтрака.

Вот оригинальный рецепт, предложенный редакторами Marie Claire:

Ингредиенты:

  • 1 шт. банан;
  • 2 шт. куриных яиц;
  • 2 ст. л. миндальной муки;
  • 1 ст. л. топленого масла;
  • 1/4 ч. л. молотого имбиря;
  • 1/2 ч. л. молотой корицы;
  • Щепотка морской соли.

Приготовление:

  1. В большой миске положите нарезанный банан, яйца, миндальную муку, корицу, имбирь и соль. С помощью погружного блендера все тщательно взбейте до получения однородной массы.
  2. В сковороду добавьте топленое масло и растопите его. Жарьте панкейки, пока они не подрумянеются, сначала с одной стороны, затем с другой. Получившиеся панкейки будут пористыми, мягкими и очень вкусными.
  3. Банановые панкейки можно подавать, дополнив стаканом молока или любыми фруктовыми соусами.

Такой завтрак станет отличным способом использовать зрелые бананы и порадовать себя и своих близких.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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