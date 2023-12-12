Секрет Моники Беллуччи: Как есть макароны и худеть

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда Моника Беллуччи раскрывает секрет идеальной фигуры, утверждая, что ключ к этому — вкусная паста на ужин и бокал вина, ей мало кто верит. Однако факт остается фактом.

Фото: commons.wikimedia. org by Yknott is licensed under GNU Free Documentation License

Итальянцы действительно делают пасту своим первым и основным блюдом, при этом совершенно не боясь лишних килограммов, потому что они знают, как приготовить ее правильно.

Чтобы постичь тайны поедания пасты каждый день и при этом похудеть, редакторы Voice выявили следующие секреты: