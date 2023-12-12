Когда Моника Беллуччи раскрывает секрет идеальной фигуры, утверждая, что ключ к этому — вкусная паста на ужин и бокал вина, ей мало кто верит. Однако факт остается фактом.
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Итальянцы действительно делают пасту своим первым и основным блюдом, при этом совершенно не боясь лишних килограммов, потому что они знают, как приготовить ее правильно.
Чтобы постичь тайны поедания пасты каждый день и при этом похудеть, редакторы Voice выявили следующие секреты:
Повышайте содержание овощей: Мы часто подаем макароны как гарнир, но для итальянцев паста — это полноценное блюдо, которое следует обогатить в первую очередь овощами и зеленью. Помидоры, лук, руккола, спаржа, шпинат, брокколи, зеленый горошек, сладкий перец — все эти ингредиенты увеличивают содержание клетчатки в рационе, что в свою очередь способствует улучшению метаболизма.
Готовьте натуральный соус: Итальянки приготовляют томатный соус для пасты только своими руками, и в этом заключается секрет успеха этого простого блюда. Для базового рецепта необходимо протушить помидоры с чесноком и специями на оливковом масле, а затем добавить в сковороду отварные макароны и немного сыра.
Используйте добавки с пониженной калорийностью: Паста, как и пицца, предоставляет множество возможностей для творчества. Если рецепт говорит добавить бекон в карбонару, легко замените его ветчиной. Замените жирные сливки десятипроцентными, а высококалорийный рокфор на моцареллу. Это позволяет сохранить вкус, снизив калорийность.
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