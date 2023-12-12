Приготовление необычных котлет из капусты, имбиря и чеснока обеспечит вам не только оригинальный вкус, но и более полезный рацион.
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Вот как приготовить это блюдо:
Ингредиенты:
Капуста (500 г);
Чеснок (1 зубчик);
Имбирь (небольшой кусочек);
Манка (80 г);
Соль;
Перец.
Шаги приготовления:
Подготовка капусты: Пропустите капусту через мясорубку или измельчите в комбайне. Важно отжать получившуюся массу от лишней влаги. Этот совет предоставлен порталом «Лайфхакер».
Подготовка ароматических ингредиентов: Измельчите чеснок и имбирь на мелкой терке. Эти компоненты придадут блюду насыщенный вкус и аромат.
Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините подготовленные капусту, чеснок и имбирь. Добавьте манку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте "фаршу" отдохнуть при комнатной температуре в течение 20 минут.
Формирование и жарка котлет: Непосредственно формируйте котлеты из подготовленного "фарша". Жарьте их на сковороде до появления золотистой корочки. Готовое блюдо готово к подаче уже через короткое время после начала жарки.
Этот рецепт придает обычным котлетам новый вкусовой акцент и делает ваш рацион более разнообразным и полезным.
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