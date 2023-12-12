Котлеты из капусты, чеснока, имбиря и манки

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление необычных котлет из капусты, имбиря и чеснока обеспечит вам не только оригинальный вкус, но и более полезный рацион.

Фото: commons.wikimedia. org by Nickispeaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вот как приготовить это блюдо:

Ингредиенты:

Капуста (500 г);

Чеснок (1 зубчик);

Имбирь (небольшой кусочек);

Манка (80 г);

Соль;

Перец.

Шаги приготовления:

Подготовка капусты: Пропустите капусту через мясорубку или измельчите в комбайне. Важно отжать получившуюся массу от лишней влаги. Этот совет предоставлен порталом «Лайфхакер». Подготовка ароматических ингредиентов: Измельчите чеснок и имбирь на мелкой терке. Эти компоненты придадут блюду насыщенный вкус и аромат. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините подготовленные капусту, чеснок и имбирь. Добавьте манку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте "фаршу" отдохнуть при комнатной температуре в течение 20 минут. Формирование и жарка котлет: Непосредственно формируйте котлеты из подготовленного "фарша". Жарьте их на сковороде до появления золотистой корочки. Готовое блюдо готово к подаче уже через короткое время после начала жарки.

Этот рецепт придает обычным котлетам новый вкусовой акцент и делает ваш рацион более разнообразным и полезным.