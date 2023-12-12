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Котлеты из капусты, чеснока, имбиря и манки

1:29
Еда

Приготовление необычных котлет из капусты, имбиря и чеснока обеспечит вам не только оригинальный вкус, но и более полезный рацион.

Котлеты из капусты, чеснока, имбиря и манки
Фото: commons.wikimedia. org by Nickispeaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вот как приготовить это блюдо:

Ингредиенты:

  • Капуста (500 г);
  • Чеснок (1 зубчик);
  • Имбирь (небольшой кусочек);
  • Манка (80 г);
  • Соль;
  • Перец.

Шаги приготовления:

  1. Подготовка капусты: Пропустите капусту через мясорубку или измельчите в комбайне. Важно отжать получившуюся массу от лишней влаги. Этот совет предоставлен порталом «Лайфхакер».
  2. Подготовка ароматических ингредиентов: Измельчите чеснок и имбирь на мелкой терке. Эти компоненты придадут блюду насыщенный вкус и аромат.
  3. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините подготовленные капусту, чеснок и имбирь. Добавьте манку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте "фаршу" отдохнуть при комнатной температуре в течение 20 минут.
  4. Формирование и жарка котлет: Непосредственно формируйте котлеты из подготовленного "фарша". Жарьте их на сковороде до появления золотистой корочки. Готовое блюдо готово к подаче уже через короткое время после начала жарки.

Этот рецепт придает обычным котлетам новый вкусовой акцент и делает ваш рацион более разнообразным и полезным.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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