Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москвичей призвали носить маски в общественных местах
В России выросло число взломов учетных записей Telegram и WhatsApp
Отсутствие стеснения и запретных тем: девять удивительных вещей, которые понимают только пары в долгосрочных отношениях
Циклон "Ваня" принесет в Москву сильнейший за 50 лет снегопад
Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора в Тюмени
Axios: Байден впал в депрессию из-за нападок на его сына Хантера
Минсельхоз РФ ожидает в 2023 г рекордного урожая картофеля
В Индии обнаружили генерирующую вспышку симбиотическую звезду TCP J1822
New York Post: американка открыла дома шкаф и увидела в нём серийную грабительницу

Как получить домашний десерт "Рафаэлло"

1:07
Еда

Для того чтобы насладиться вкусом домашних конфет "Рафаэлло", не обязательно отправляться в магазин и тратить много денег на небольшую коробочку этих лакомств.

Как получить домашний десерт "Рафаэлло"
Фото: flickr. com by Alpha from Melbourne, Australia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вы можете легко приготовить их прямо у себя дома, используя всего четыре основных ингредиента.

Итак, для создания этого десерта вам понадобятся по 130 граммов сливочного масла и кокосовой стружки, горсть миндаля и четыре столовые ложки сгущенного молока.

Шаги приготовления:

  • Тщательно перемешайте слегка подтаявшее сливочное масло с сгущенным молоком и 120 граммами кокосовой стружки. Получившуюся массу оставьте в холодильнике на 30 минут.
  • Подготовьте миндаль. Согласно рекомендациям портала "Горящая изба", можно погружать миндаль в кипяток на несколько минут, после чего легко удалить шелуху.
  • Приступайте к формированию конфет. Охлажденную массу оберните вокруг каждого миндаля, создавая шарики. Затем уберите приготовленные конфеты в холодильник еще на 30 минут.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар" Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Последние материалы
Циклон "Ваня" принесет в Москву сильнейший за 50 лет снегопад
Как получить домашний десерт "Рафаэлло"
Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора в Тюмени
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар"
Axios: Байден впал в депрессию из-за нападок на его сына Хантера
Минсельхоз РФ ожидает в 2023 г рекордного урожая картофеля
В Индии обнаружили генерирующую вспышку симбиотическую звезду TCP J1822
New York Post: американка открыла дома шкаф и увидела в нём серийную грабительницу
В Госдуме назвали самым продуктивным сценарием для Украины стать частью России
Нетаньяху: Израиль не допустит, чтобы Газой управляли ФАТХ или ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников