Как получить домашний десерт "Рафаэлло"

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы насладиться вкусом домашних конфет "Рафаэлло", не обязательно отправляться в магазин и тратить много денег на небольшую коробочку этих лакомств.

Фото: flickr. com by Alpha from Melbourne, Australia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вы можете легко приготовить их прямо у себя дома, используя всего четыре основных ингредиента.

Итак, для создания этого десерта вам понадобятся по 130 граммов сливочного масла и кокосовой стружки, горсть миндаля и четыре столовые ложки сгущенного молока.

Шаги приготовления: