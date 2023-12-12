Продукты, насыщенные ферментами и обладающие высоким содержанием клетчатки, имеют потенциал замедлить процессы старения и укрепить иммунитет, особенно у пожилых людей.
Врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева выделяет определенные продукты, которые рекомендуется добавить в рацион для поддержания здоровья.
Микробиота организма играет важную роль в поддержании иммунитета, противостоянии воспалениям и борьбе с процессами старения. Она зависит от питания, особенно богатого клетчаткой. Цельнозерновые крупы, такие как
являются отличным источником клетчатки. Также важны пищевые волокна, содержащиеся в
Эксперт также рекомендует включать в рацион ферментированные продукты для поддержания микробиоты.
благотворно воздействуют на микробиоту и считаются полезными. Например, долголетие южнокорейцев связывают с их рационом, включающим много ферментированных продуктов.
Тем не менее, врач предупреждает осторожность при употреблении этих продуктов у людей с проблемами в желудочно-кишечном тракте. Избыток клетчатки может вызвать дискомфорт в животе, а ферментированные продукты могут провоцировать обострение панкреатита и гастрита.
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