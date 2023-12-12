Продукты, которые остановят старение

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Продукты, насыщенные ферментами и обладающие высоким содержанием клетчатки, имеют потенциал замедлить процессы старения и укрепить иммунитет, особенно у пожилых людей.

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Врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева выделяет определенные продукты, которые рекомендуется добавить в рацион для поддержания здоровья.

Микробиота организма играет важную роль в поддержании иммунитета, противостоянии воспалениям и борьбе с процессами старения. Она зависит от питания, особенно богатого клетчаткой. Цельнозерновые крупы, такие как

коричневый рис,

цельное овсо,

булгур,

являются отличным источником клетчатки. Также важны пищевые волокна, содержащиеся в

бобовых,

овощах,

фруктах,

орехах.

Эксперт также рекомендует включать в рацион ферментированные продукты для поддержания микробиоты.

Квашеная капуста,

кимчи,

моченые яблоки,

соленые огурцы и помидоры

благотворно воздействуют на микробиоту и считаются полезными. Например, долголетие южнокорейцев связывают с их рационом, включающим много ферментированных продуктов.

Тем не менее, врач предупреждает осторожность при употреблении этих продуктов у людей с проблемами в желудочно-кишечном тракте. Избыток клетчатки может вызвать дискомфорт в животе, а ферментированные продукты могут провоцировать обострение панкреатита и гастрита.