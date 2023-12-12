Витаминное начало дня: смузи

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи не только бодрит, но и насыщает организм витаминами и полезными веществами, улучшая обмен веществ.

Фото: flickr. com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Идеальное время для его употребления — завтрак или перерыв между завтраком и обедом. Приготовление смузи — это быстро, вкусно и полезно. Редакторы журнала "Гастрономъ" предлагают классический рецепт этого насыщенного напитка.

Бархатистую текстуру смузи добавляет банан, а апельсин придает яркую экзотическую нотку, а клубника — насыщенный цвет и свежесть.

Ингредиенты:

1 яблоко;

1 спелый банан;

сок и цедра 2 больших апельсинов;

5-6 ягод клубники (можно замороженной);

Веточка мяты или базилика.

Приготовление:

Подготовьте фрукты: с яблока снимите кожуру и удалите сердцевину, очистите бананы, вымойте клубнику и апельсины. Выдавите сок из апельсинов и измельчите немного цедры на мелкой терке.

Поместите кусочки яблока, банана и ягоды клубники в блендер. Измельчите ингредиенты в пюре. Добавьте апельсиновый сок и еще раз перемешайте. Для добавления свежести, положите в блендер 2-3 листочка мяты. Для более оригинального вкуса используйте базилик. Он прекрасно сочетается с клубникой и делает напиток более пряным.

Перелейте смузи в стаканы и подавайте с широкими трубочками в комплекте.