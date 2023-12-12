Смузи не только бодрит, но и насыщает организм витаминами и полезными веществами, улучшая обмен веществ.
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Идеальное время для его употребления — завтрак или перерыв между завтраком и обедом. Приготовление смузи — это быстро, вкусно и полезно. Редакторы журнала "Гастрономъ" предлагают классический рецепт этого насыщенного напитка.
Бархатистую текстуру смузи добавляет банан, а апельсин придает яркую экзотическую нотку, а клубника — насыщенный цвет и свежесть.
Ингредиенты:
1 яблоко;
1 спелый банан;
сок и цедра 2 больших апельсинов;
5-6 ягод клубники (можно замороженной);
Веточка мяты или базилика.
Приготовление:
Подготовьте фрукты: с яблока снимите кожуру и удалите сердцевину, очистите бананы, вымойте клубнику и апельсины.
Выдавите сок из апельсинов и измельчите немного цедры на мелкой терке. Поместите кусочки яблока, банана и ягоды клубники в блендер. Измельчите ингредиенты в пюре. Добавьте апельсиновый сок и еще раз перемешайте.
Для добавления свежести, положите в блендер 2-3 листочка мяты. Для более оригинального вкуса используйте базилик. Он прекрасно сочетается с клубникой и делает напиток более пряным.
Перелейте смузи в стаканы и подавайте с широкими трубочками в комплекте.
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