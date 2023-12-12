Запекаем пюре с сосисками

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от обычного картофельного пюре, предлагается попробовать приготовить популярный гарнир в духовке с добавлением сосисок, создав настоящий кулинарный шедевр.

Фото: flickr. com by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

Картошка (6 штук);

Молоко (100–150 мл);

Сливочное масло (2 ст. ложки);

Сосиски (по желанию);

Сыр;

Соль.

Приготовление:

Используйте свежий картофель, чтобы приготовить вкусный гарнир. После варки картошки добавьте к ней сливки, сливочное масло и перемешайте до получения пюре.

Выложите картофельное пюре в предварительно смазанную маслом форму для запекания. Поверхность укройте нарезанными сосисками и посыпьте сыром.

По совету портала "Лайфхакер", запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 25 минут.