Если вы устали от обычного картофельного пюре, предлагается попробовать приготовить популярный гарнир в духовке с добавлением сосисок, создав настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
Приготовление:
Используйте свежий картофель, чтобы приготовить вкусный гарнир. После варки картошки добавьте к ней сливки, сливочное масло и перемешайте до получения пюре.
Выложите картофельное пюре в предварительно смазанную маслом форму для запекания. Поверхность укройте нарезанными сосисками и посыпьте сыром.
По совету портала "Лайфхакер", запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 25 минут.
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