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Запекаем пюре с сосисками

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Еда

Если вы устали от обычного картофельного пюре, предлагается попробовать приготовить популярный гарнир в духовке с добавлением сосисок, создав настоящий кулинарный шедевр.

Запекаем пюре с сосисками
Фото: flickr. com by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • Картошка (6 штук);
  • Молоко (100–150 мл);
  • Сливочное масло (2 ст. ложки);
  • Сосиски (по желанию);
  • Сыр;
  • Соль.

Приготовление:

Используйте свежий картофель, чтобы приготовить вкусный гарнир. После варки картошки добавьте к ней сливки, сливочное масло и перемешайте до получения пюре.

Выложите картофельное пюре в предварительно смазанную маслом форму для запекания. Поверхность укройте нарезанными сосисками и посыпьте сыром.

По совету портала "Лайфхакер", запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 25 минут.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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