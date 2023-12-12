Вкусное сало определяют спичкой

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Любителям сала, которое прекрасно подходит как ингредиент в первых блюдах или на бутерброде, предлагают простой метод выбора качественного продукта.

Фото: commons.wikimedia. org by OneArmedMan is licensed under public domain

Этот метод, используемый еще нашими бабушками на базаре, включает в себя пользование обыкновенной спичкой.

Чтобы определить качество сала, достаточно проткнуть его спичкой, которая должна легко проникнуть в продукт. Это служит гарантией его вкусности.

Если спичка не проникает, это может свидетельствовать о горечи продукта. Тот же трюк можно попробовать и со шкуркой, как сообщает MK.RU.