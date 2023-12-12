Любителям сала, которое прекрасно подходит как ингредиент в первых блюдах или на бутерброде, предлагают простой метод выбора качественного продукта.
Этот метод, используемый еще нашими бабушками на базаре, включает в себя пользование обыкновенной спичкой.
Чтобы определить качество сала, достаточно проткнуть его спичкой, которая должна легко проникнуть в продукт. Это служит гарантией его вкусности.
Если спичка не проникает, это может свидетельствовать о горечи продукта. Тот же трюк можно попробовать и со шкуркой, как сообщает MK.RU.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.