Согласно исследованию Action on Salt, два ломтика белого хлеба из упаковки могут содержать до одной пятой рекомендуемой суточной нормы соли, что превышает количество соли, содержащееся в порции картошки фри.
Специалисты предупреждают, что употребление нарезанного белого хлеба может негативно сказаться на здоровье из-за высокого содержания соли.
Соль является фактором, способствующим повышению артериального давления, а гипертония увеличивает риск сердечных приступов и инсультов, сообщает The Sun.
Эксперты рекомендуют предпочитать ржаной хлеб, так как в нем обычно содержится меньше соли. Также стоит отдавать предпочтение хлебу с более коротким сроком хранения, чтобы уменьшить риск превышения суточной нормы соли в рационе.
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