Action on Salt: Белый хлеб вреден

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно исследованию Action on Salt, два ломтика белого хлеба из упаковки могут содержать до одной пятой рекомендуемой суточной нормы соли, что превышает количество соли, содержащееся в порции картошки фри.

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Специалисты предупреждают, что употребление нарезанного белого хлеба может негативно сказаться на здоровье из-за высокого содержания соли.

Соль является фактором, способствующим повышению артериального давления, а гипертония увеличивает риск сердечных приступов и инсультов, сообщает The Sun.

Эксперты рекомендуют предпочитать ржаной хлеб, так как в нем обычно содержится меньше соли. Также стоит отдавать предпочтение хлебу с более коротким сроком хранения, чтобы уменьшить риск превышения суточной нормы соли в рационе.