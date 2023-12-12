Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные нашли связь свойств горькуши с поднятием иммунитета
SHOT: в Ивановской области пятеро школьников провались в яму с кипятком
Учёные из Калифорнии нашли связь между окрасом кошек и их характером
США предупредили Украину о возможных масштабных потерях
Перечислены проблемы с двигателем, которые возникают, если моторное масло не чернеет
ГИБДД: в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав
Салат "по-королевски" украсит новогодний стол
Военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские
США запретили импорт российского урана до 2040 года

Как правильно варить пельмени

1:02
Еда

Готовка пельменей, несмотря на свою простоту, может иногда вызвать трудности, такие как слипание и разваривание блюда.

Как правильно варить пельмени
Фото: commons.wikimedia. org by Peachyeung316 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Причины подобных неприятностей могут быть разными, однако недостаточное и нерегулярное помешивание является одной из самых распространенных. В связи с этим опытные кулинары предлагают эффективный трюк для идеального варения пельменей.

Эксперты советуют использовать больше воды при варке пельменей. Идеальная пропорция составляет полтора литра воды на каждые 500 граммов полуфабриката. При этом важно постоянно помешивать блюдо, чтобы избежать слипания.

Опытные кулинары также предлагают добавлять подсолнечное масло в воду в процессе варки. Этот прием гарантирует, что пельмени не будут слипаться. Таким образом, не стоит беспокоиться о том, что блюдо станет слишком жирным, поскольку почти все масло уйдет вместе с водой после варки, сообщает портал Tut News.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Coca-Cola — немецкое достояние: как делали бизнес в фашистской Германии Ник Ресовский Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум Любовь Степушова
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Последние материалы
Перечислены проблемы с двигателем, которые возникают, если моторное масло не чернеет
ГИБДД: в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав
Салат "по-королевски" украсит новогодний стол
Военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские
США запретили импорт российского урана до 2040 года
Coca-Cola — немецкое достояние: как делали бизнес в фашистской Германии
NYT: военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ
Мороженое может приглушить боль в горле: но это не лечение
Нарколог дал советы, как не перепить за новогодним столом
Яйца подешевеют весной, пообещали в Совфеде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников