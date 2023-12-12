Как правильно варить пельмени

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовка пельменей, несмотря на свою простоту, может иногда вызвать трудности, такие как слипание и разваривание блюда.

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Причины подобных неприятностей могут быть разными, однако недостаточное и нерегулярное помешивание является одной из самых распространенных. В связи с этим опытные кулинары предлагают эффективный трюк для идеального варения пельменей.

Эксперты советуют использовать больше воды при варке пельменей. Идеальная пропорция составляет полтора литра воды на каждые 500 граммов полуфабриката. При этом важно постоянно помешивать блюдо, чтобы избежать слипания.

Опытные кулинары также предлагают добавлять подсолнечное масло в воду в процессе варки. Этот прием гарантирует, что пельмени не будут слипаться. Таким образом, не стоит беспокоиться о том, что блюдо станет слишком жирным, поскольку почти все масло уйдет вместе с водой после варки, сообщает портал Tut News.