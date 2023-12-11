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Рекорд среди завтраков: рецепт ленивых хачапури за десять минут

1:11
Еда

Домочадцы останутся в восторге от этих лепёшек и захотят их есть каждый день. Они готовятся так быстро и просто, что установят новый рекорд среди наших завтраков. Не так просто приготовить яичницу или тосты, но по сравнению с шакшукой, сырниками, сложными омлетами или запеканками, эти "ленивые" хачапури готовятся ещё проще и быстрее. Они не уступают настоящим хачапури вкусом, но для приготовления не нужна духовка — требуется только сковорода. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Рекорд среди завтраков: рецепт ленивых хачапури за десять минут
Фото: "*" by eka shoniya is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления блюда понадобятся 100 г сыра сулугуни, две столовые ложки муки, одно яйцо, зелень, соль и перец, масло для жарки.

Приготовление

1. В миске смешайте тёртый сыр, яйцо, муку, сметану, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Всё хорошо перемешайте.

2. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее Pravda. Ru делилась рецептом самой быстрой пиццы.

Ленивый ХАЧАПУРИ за 11 минут на завтрак! Очень вкусная лепешка на сковороде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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