Рекорд среди завтраков: рецепт ленивых хачапури за десять минут

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Домочадцы останутся в восторге от этих лепёшек и захотят их есть каждый день. Они готовятся так быстро и просто, что установят новый рекорд среди наших завтраков. Не так просто приготовить яичницу или тосты, но по сравнению с шакшукой, сырниками, сложными омлетами или запеканками, эти "ленивые" хачапури готовятся ещё проще и быстрее. Они не уступают настоящим хачапури вкусом, но для приготовления не нужна духовка — требуется только сковорода. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: "*" by eka shoniya is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления блюда понадобятся 100 г сыра сулугуни, две столовые ложки муки, одно яйцо, зелень, соль и перец, масло для жарки.

Приготовление

1. В миске смешайте тёртый сыр, яйцо, муку, сметану, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Всё хорошо перемешайте.

2. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

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