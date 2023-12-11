Нутрициолог дала рецепт полезного оливье

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогоднее застолье — катастрофа для фигуры. Заслуженный лидер по степени вреда — главное праздничное блюдо: салат "Оливье". Обойтись без него не удастся — иначе и Новый год не будет Новым годом. Но, возможно, есть какие-то способы нивелировать вред оливье?

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Нутрициолог Анастасия Кондаурова назвала самые вредные компоненты оливье и рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", чем их лучше заменить.

Майонез

"Используйте вместо него нежирный греческий", — посоветовала специалист.

Колбаса

Вместо колбасы используйте куриное филе.

"Так удастся уменьшить содержание насыщенных жиров и убрать лишние химические вещества", — пояснила Кондаурова.

Овощи

"Добавьте больше свежих овощей, таких как огурцы, помидоры и зелёный горошек, чтобы увеличить содержание витаминов, минералов и клетчатки, — рекомендует нутрициолог. — Для экстраполезного оливье можно добавить немного тёртой моркови и яблока".

Она напомнила, что каждый сам несёт ответственность за своё здоровое и правильное питание.