Приготовление сочных рыбных котлет становится легким делом с использованием простой кулинарной хитрости.
Основной секрет заключается в добавлении в фарш манной крупы.
Начнем с того, что в рыбный фарш добавляют
после чего вводят
и тщательно перемешивают все ингредиенты. Затем добавляют манную крупу и помещают фарш в холодильник на час. Для 500 грамм фарша потребуется примерно треть стакана манной крупы.
В течение этого времени манка разбухает, придавая фаршу воздушность и мягкость, отмечает Дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».
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