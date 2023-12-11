Чудо-ингредиент для рыбных котлет

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление сочных рыбных котлет становится легким делом с использованием простой кулинарной хитрости.

Фото: pixabay. com by Jungyeon Min is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основной секрет заключается в добавлении в фарш манной крупы.

Начнем с того, что в рыбный фарш добавляют

измельченный лук,

после чего вводят

сливки,

яйца,

соль,

перец

и тщательно перемешивают все ингредиенты. Затем добавляют манную крупу и помещают фарш в холодильник на час. Для 500 грамм фарша потребуется примерно треть стакана манной крупы.

В течение этого времени манка разбухает, придавая фаршу воздушность и мягкость, отмечает Дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».