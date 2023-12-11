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Чудо-ингредиент для рыбных котлет

0:43
Еда

Приготовление сочных рыбных котлет становится легким делом с использованием простой кулинарной хитрости.

Чудо-ингредиент для рыбных котлет
Фото: pixabay. com by Jungyeon Min is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основной секрет заключается в добавлении в фарш манной крупы.

Начнем с того, что в рыбный фарш добавляют

  • измельченный лук,

после чего вводят

  • сливки,
  • яйца,
  • соль,
  • перец

и тщательно перемешивают все ингредиенты. Затем добавляют манную крупу и помещают фарш в холодильник на час. Для 500 грамм фарша потребуется примерно треть стакана манной крупы.

В течение этого времени манка разбухает, придавая фаршу воздушность и мягкость, отмечает Дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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