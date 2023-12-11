Старая картошка может быть вкуснее молодой

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Старая картошка, как правило, теряет свой вкус и аромат к лету, но перед тем, как решиться выбросить ее, рассмотрите несколько простых хитростей, которые могут вернуть картофелю вкус и аромат в процессе варки.

Фото: commons.wikimedia. org by New Britain Museum of American Art is licensed under public domain

Для того чтобы придать картофелю мягкость и нежную текстуру, добавьте в кастрюлю одну чайную ложку столового уксуса на каждые 5 литров воды.

Еще один эффективный способ улучшить вкус старой картошки — добавление лука, чеснока и специй. Положите в кастрюлю два зубчика чеснока, половинку луковицы, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Эти ингредиенты значительно обогатят вкус и аромат картошки, придавая ей уникальные оттенки, подчеркивает Дзен-канал "Отчаянная домохозяйка".