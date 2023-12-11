Старая картошка, как правило, теряет свой вкус и аромат к лету, но перед тем, как решиться выбросить ее, рассмотрите несколько простых хитростей, которые могут вернуть картофелю вкус и аромат в процессе варки.
Для того чтобы придать картофелю мягкость и нежную текстуру, добавьте в кастрюлю одну чайную ложку столового уксуса на каждые 5 литров воды.
Еще один эффективный способ улучшить вкус старой картошки — добавление лука, чеснока и специй. Положите в кастрюлю два зубчика чеснока, половинку луковицы, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Эти ингредиенты значительно обогатят вкус и аромат картошки, придавая ей уникальные оттенки, подчеркивает Дзен-канал "Отчаянная домохозяйка".
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