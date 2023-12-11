Россияне неправильно варят рис, утверждает туристка

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Россиянка, побывавшая на Бали, поделилась секретом приготовления рассыпчатого и нежного риса, который хорошо впитывает соусы и сохраняет все полезные вещества.

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Сначала необходимо тщательно промыть крупу и оставить ее в холодной воде на час. При варке используйте всего лишь одну четверть стакана воды на стакан зерен.

Доведите рис до кипения и кипятите его на сильном огне всего лишь минуту, затем уменьшите огонь до среднего и варите еще пять минут. После этого уменьшите температуру до минимума и продолжайте варить еще 10 минут.

После завершения варки, не снимая крышку, дайте рису постоять, как советует Дзен-канал "Настя Халва".