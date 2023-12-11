Во рту просто тает: рецепт фаршированной рыбы

Фудблогер Олеся Воронова поделилась прекрасным рецептом фаршированной рыбы, который понравится всем гурманам.
Для приготовления понадобятся:
Начнем с приготовления начинки.
На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте мелко нарезанную морковь и грибы. Тушите овощи и грибы на среднем огне до их мягкости. Затем внесите рис, хорошо перемешайте и готовьте еще пять минут. Посолите и поперчите по вкусу, выключите огонь и дайте начинке немного остыть, отметила Воронова.
После этого следует разделить карпа на две половинки, удалить внутренности и кости, а затем поперчить и посолить рыбу с обеих сторон. Начинку равномерно распределите на половинах карпа и соедините их, используя нитки или зубочистки.
Противень смажьте растительным маслом. Уложите на него фаршированную рыбу и поместите в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
«Готовьте около 40-50 минут до получения золотистой корочки. Время готовности может варьироваться в зависимости от размера рыбы, поэтому рекомендуется проверять готовность внутренней части рыбы с помощью вилки», — поделилась своим советом фудблогер с порталом «А теперь внимание!».
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