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Во рту просто тает: рецепт фаршированной рыбы

1:37
Еда

Фудблогер Олеся Воронова поделилась прекрасным рецептом фаршированной рыбы, который понравится всем гурманам.

Во рту просто тает: рецепт фаршированной рыбы
Фото: pixabay. com by pompi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления понадобятся:

  • Карп — 1-2 кг;
  • Лук — 2 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Грибы — 200 граммов;
  • Рис — 1 стакан;
  • Яйцо — 2 штуки;
  • Соль, перец, зелень (по вкусу).

Начнем с приготовления начинки.

На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте мелко нарезанную морковь и грибы. Тушите овощи и грибы на среднем огне до их мягкости. Затем внесите рис, хорошо перемешайте и готовьте еще пять минут. Посолите и поперчите по вкусу, выключите огонь и дайте начинке немного остыть, отметила Воронова.

После этого следует разделить карпа на две половинки, удалить внутренности и кости, а затем поперчить и посолить рыбу с обеих сторон. Начинку равномерно распределите на половинах карпа и соедините их, используя нитки или зубочистки.

Противень смажьте растительным маслом. Уложите на него фаршированную рыбу и поместите в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

«Готовьте около 40-50 минут до получения золотистой корочки. Время готовности может варьироваться в зависимости от размера рыбы, поэтому рекомендуется проверять готовность внутренней части рыбы с помощью вилки», — поделилась своим советом фудблогер с порталом «А теперь внимание!».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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