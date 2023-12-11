Опытные хозяйки хорошо осведомлены о том, сколько времени требуется для варки сухого гороха и его предварительного вымачивания до достижения нужной консистенции. Существует полезный лайфхак, который может значительно ускорить процесс варки бобов, избегая длительных манипуляций.
При приготовлении гороха в кастрюле достаточно добавить простой продукт - сливочное или растительное масло. Это создаст на поверхности воды тонкую пленку, которая будет действовать как дополнительная крышка для кастрюли.
Эта пленка помогает удерживать тепло, повышая температуру воды под ней. В результате горох будет вариться быстрее, сокращая время приготовления и устраняя необходимость в длительном вымачивании.
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