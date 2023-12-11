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Горох разварится скорее в разы

0:46
Еда

Опытные хозяйки хорошо осведомлены о том, сколько времени требуется для варки сухого гороха и его предварительного вымачивания до достижения нужной консистенции. Существует полезный лайфхак, который может значительно ускорить процесс варки бобов, избегая длительных манипуляций.

Горох разварится скорее в разы
Фото: flickr. com/photos/ruthanddave/9423960781/ by Ruth Hartnup from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

При приготовлении гороха в кастрюле достаточно добавить простой продукт - сливочное или растительное масло. Это создаст на поверхности воды тонкую пленку, которая будет действовать как дополнительная крышка для кастрюли.

Эта пленка помогает удерживать тепло, повышая температуру воды под ней. В результате горох будет вариться быстрее, сокращая время приготовления и устраняя необходимость в длительном вымачивании.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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