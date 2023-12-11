Сода пригодится в приготовлении мясного фарша

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество хитростей, которые помогут сделать котлеты более сочными и вкусными. Однако не многие знают о том, что для достижения потрясающего результата можно воспользоваться совершенно необычным ингредиентом — обычной содой.

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Неожиданно, но некоторые кулинары используют соду при приготовлении котлет. Причина в том, что бикарбонат натрия отлично удерживает влагу внутри фарша. В результате жарки котлеты приобретают хрустящую корку снаружи, а внутри остаются невероятно сочными и мягкими.

Согласно советам экспертов портала Novate, для достижения желаемого результата следует заранее подготовить раствор. Для этого необходимо смешать литр воды с одной чайной ложкой соды. Затем небольшое количество полученной смеси добавляется непосредственно в фарш. Важно отметить, что при использовании этого рецепта не рекомендуется добавлять молоко, так как оно может испортить вкус блюда.