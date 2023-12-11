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Сода пригодится в приготовлении мясного фарша

1:03
Еда

Существует множество хитростей, которые помогут сделать котлеты более сочными и вкусными. Однако не многие знают о том, что для достижения потрясающего результата можно воспользоваться совершенно необычным ингредиентом — обычной содой.

Сода пригодится в приготовлении мясного фарша
Фото: commons.wikimedia. org by pauk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Неожиданно, но некоторые кулинары используют соду при приготовлении котлет. Причина в том, что бикарбонат натрия отлично удерживает влагу внутри фарша. В результате жарки котлеты приобретают хрустящую корку снаружи, а внутри остаются невероятно сочными и мягкими.

Согласно советам экспертов портала Novate, для достижения желаемого результата следует заранее подготовить раствор. Для этого необходимо смешать литр воды с одной чайной ложкой соды. Затем небольшое количество полученной смеси добавляется непосредственно в фарш. Важно отметить, что при использовании этого рецепта не рекомендуется добавлять молоко, так как оно может испортить вкус блюда.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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