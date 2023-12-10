Как замариновать мясо чаем

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из важных аспектов в приготовлении мясных блюд — это правильный маринад. Поэтому умные хозяйки всегда находят второе применение использованным чайным пакетикам. Вот как вы можете использовать их наилучшим образом.

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Приготовление чайного маринада проще, чем может показаться. В большом стакане заварите пару чайных пакетиков, добавьте мелко нарезанный лук и вашу любимую подборку специй для насыщенного вкуса мяса.

Если маринуется свинина, рекомендуется вымачивать мясо в течение четырех часов, а лучше всего оставить его на всю ночь. В случае с курицей, получится достаточно получаса.

Замаринованное таким образом мясо можно готовить как в духовке, так и на гриле, на костре или как вам угодно, согласно информации, представленной на сайте novate.