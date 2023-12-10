Тем, кто размышляет о том, как разнообразить приготовление яблок, помимо обычной шарлотки, журнал Marie Claire предлагает приготовить домашний яблочный мармелад с использованием всего лишь двух ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia. org by Marianne Casamance is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты:
Яблоки — 5 штук;
Сахар — 2 стакана.
Приготовление:
Очистите яблоки от кожуры и запеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение приблизительно 15-20 минут.
Разомните яблоки в глубокой посуде, добавьте сахар и поместите на медленный огонь. Варите массу в течение 10 минут, постоянно помешивая лопаткой.
Вылейте горячий мармелад на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и дайте ему застыть при комнатной температуре.
Затем разрежьте мармелад на дольки различной формы.
Подсушите мармеладные дольки в духовке при температуре 60 градусов в течение двух часов при приоткрытой дверце.
После приготовленный мармелад посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
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