Домашний яблочный мармелад восхитит своим вкусом

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Тем, кто размышляет о том, как разнообразить приготовление яблок, помимо обычной шарлотки, журнал Marie Claire предлагает приготовить домашний яблочный мармелад с использованием всего лишь двух ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia. org by Marianne Casamance is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

Яблоки — 5 штук;

Сахар — 2 стакана.

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и запеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение приблизительно 15-20 минут. Разомните яблоки в глубокой посуде, добавьте сахар и поместите на медленный огонь. Варите массу в течение 10 минут, постоянно помешивая лопаткой. Вылейте горячий мармелад на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и дайте ему застыть при комнатной температуре. Затем разрежьте мармелад на дольки различной формы. Подсушите мармеладные дольки в духовке при температуре 60 градусов в течение двух часов при приоткрытой дверце.

После приготовленный мармелад посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.