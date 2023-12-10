Только столовая ложка, и перловка перестанет быть вязкой

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Для достижения нежной и рассыпчатой текстуры перловки опытные хозяйки применяют несколько кулинарных хитростей.

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Во-первых, крупу промывают горячей водой вместо холодной. Этот метод способствует "запечатыванию" остатков крахмальной пыли на зернышках, делая блюдо более рассыпчатым.

Чтобы придать перловке нежность и богатый вкус, перед варкой рекомендуется обжарить ее в сливочном или растительном масле. Достаточно всего одной столовой ложки масла на 300 граммов крупы.

Оптимальное соотношение между перловкой и водой составляет 1:3. Важно также использовать глубокую сковороду или кастрюлю, чтобы каша медленно томилась на маленьком огне, избегая кипения, как рекомендуется в Дзен-канале "В саду у Валентинки".