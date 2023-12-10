Для достижения нежной и рассыпчатой текстуры перловки опытные хозяйки применяют несколько кулинарных хитростей.
Во-первых, крупу промывают горячей водой вместо холодной. Этот метод способствует "запечатыванию" остатков крахмальной пыли на зернышках, делая блюдо более рассыпчатым.
Чтобы придать перловке нежность и богатый вкус, перед варкой рекомендуется обжарить ее в сливочном или растительном масле. Достаточно всего одной столовой ложки масла на 300 граммов крупы.
Оптимальное соотношение между перловкой и водой составляет 1:3. Важно также использовать глубокую сковороду или кастрюлю, чтобы каша медленно томилась на маленьком огне, избегая кипения, как рекомендуется в Дзен-канале "В саду у Валентинки".
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.