Важный ингредиент для фрикаделек

0:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с фрикадельками — блюдо, довольно простое в приготовлении и пользующееся популярностью среди многих хозяек. Однако у этого блюда есть свои тонкости, о которых важно знать.

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Например, чтобы придать фрикаделькам по-настоящему вкусные и нежные качества, можно использовать определенный хитрый метод.

Одним из таких приемов является добавление небольшого количества сала в фарш для фрикаделек. Несмотря на то, что эти мясные шарики станут немного калорийнее, такой шаг придаст им неповторимый, насыщенный вкус.