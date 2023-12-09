Праздничные горячие бутерброды: пальчики все будут облизывать

Для тех, кто ищет вдохновение в кулинарии и хочет порадовать своих близких вкусным угощением, предлагается уникальный рецепт горячих бутербродов, которые также прекрасно впишутся в праздничный стол.
Чтобы приготовить шесть аппетитных бутербродов, вам потребуется:
Процесс приготовления следующий: сначала хлеб смазывается смесью майонеза и кетчупа, затем кладется колбаса, сверху располагаются овощи, а всё это посыпается тертым сыром. Бутерброды выпекаются всего 10 минут при температуре 200 градусов.
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