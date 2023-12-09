Праздничные горячие бутерброды: пальчики все будут облизывать

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто ищет вдохновение в кулинарии и хочет порадовать своих близких вкусным угощением, предлагается уникальный рецепт горячих бутербродов, которые также прекрасно впишутся в праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы приготовить шесть аппетитных бутербродов, вам потребуется:

один помидор,

два соленых огурца,

100 граммов сыра,

по две столовые ложки майонеза и кетчупа,

а также всего 50 граммов колбасы.

Процесс приготовления следующий: сначала хлеб смазывается смесью майонеза и кетчупа, затем кладется колбаса, сверху располагаются овощи, а всё это посыпается тертым сыром. Бутерброды выпекаются всего 10 минут при температуре 200 градусов.