Чтоб кукуруза была вкусной, ее необязательно варить

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли варить кукурузу, но стоит попробовать и другие рецепты, особенно тот, который не требует варки и приносит потрясающий результат.

Фото: flickr. com/photos/jeffreyww/14329885476/ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для начала положите початок кукурузы на фольгу размером 50х50 см и намажьте его сливочным маслом, достаточно чайной ложки. Затем аккуратно заверните его в металлическую бумагу, создавая своеобразную "конфетку".

После этого предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте кукурузу готовиться на протяжении полутора часов.

Как рассказала автор YouTube-канала "Рецепты от Елены", початок становится невероятно сочным и ароматным.