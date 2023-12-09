Многие привыкли варить кукурузу, но стоит попробовать и другие рецепты, особенно тот, который не требует варки и приносит потрясающий результат.
Для начала положите початок кукурузы на фольгу размером 50х50 см и намажьте его сливочным маслом, достаточно чайной ложки. Затем аккуратно заверните его в металлическую бумагу, создавая своеобразную "конфетку".
После этого предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте кукурузу готовиться на протяжении полутора часов.
Как рассказала автор YouTube-канала "Рецепты от Елены", початок становится невероятно сочным и ароматным.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.