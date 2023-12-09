Бульон окажется вкусней самих пельменей - рассказываем секрет

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные кулинары, постоянно совершенствующие привычные рецепты блюд, поделились секретом того, как приготовить пельмени так, чтобы бульон из них оказался гораздо вкуснее самого блюда.

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Прежде всего, следует уделить внимание соли. На каждый литр воды добавляют одну чайную ложку соли.

Кроме того, для создания изысканного бульона можно использовать такие секретные ингредиенты, как лавровый лист (1-2 листа на литр воды), черный перец (3-4 горошины на 1 литр) и лук, который следует нарезать и мелко измельчить.

Согласно информации портала novate, можно экспериментировать с пряностями, добавляя свои любимые приправы по вкусу. Важно также учесть, что пара ложек растительного масла в бульоне предотвратит слипание пельменей, придая им идеальную текстуру.