Избавьтесь от проблем с налипанием сыра на тёрку

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы когда-либо терли сыр, вы, вероятно, знакомы с некоторыми неудобствами, связанными с этим процессом. Например, сыр может прилипнуть к терке, что потребует дополнительных усилий для его отделения руками.

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Однако есть простой метод, который поможет избежать этого неприятного момента. Чтобы сыр не прилипал к терке, достаточно намазать либо саму терку, либо поверхность головки сыра небольшим количеством растительного масла. Таким образом, сыр будет скользить по поверхности, и вы избежите проблем с прилипанием.

Как дополнительный бонус, терка будет гораздо легче и быстрее моется, отмечает food.inmyroom.ru.